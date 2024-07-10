Российская ПВО сбила украинский самолет Минобороны: ПВО России сбила украинский самолет Миг-29

Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили самолет Вооруженных сил Украины Миг-29, сообщило Минобороны России. Помимо этого, были поражены 55 беспилотников противника, сбиты ракеты и бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, — сказали в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» дала отпор шести формированиям ВСУ на Харьковском направлении. Боевые столкновения фиксировались в райне Волчанска, Малых Проходов, Липцев, Борщевой, Вильчи и Глубокого. На данном участке противник потерял до 275 военнослужащих.

Бойцам группировки «Запад» удалось занять более выгодные рубежи в Купянске, Синьковке, Петропавловке (Харьковская область), Макеевке (ЛНР) и Торском (ДНР). Здесь ВСУ потеряли до 495 человек, танк и восемь автомобилей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам дислокации украинских войск в Николаевской области. Согласно его сведениям, в результате были ликвидированы более 100 военнослужащих ВСУ. Минобороны России не подтверждало эту информацию.