Столтенберг: конфликт на Украине определит глобальную безопасность на годы

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Исход конфликта на Украине станет определяющим для глобальной безопасности на десятилетия вперед, такое мнение в ходе юбилейного саммита НАТО высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступление транслировала пресс-служба военного блока. Он призвал страны начать борьбу за свободу и демократию.

Исход этой войны будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед. Настало время отстаивать свободу и демократию. Место действия — Украина, — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО назвал потенциальную победу России в конфликте самым большим риском и самой большой ценой для Альянса. Столтенберг подчеркнул, что такого исхода допустить нельзя.

Ранее Белый дом объявил, что США, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина подписали документ о выделении более $1 млрд на помощь Киеву. Данные средства будут направлены на укрепление системы противовоздушной обороны страны. Государства поблагодарили коалицию, в которую входят более 50 стран, за поддержку Украины.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти и их приспешники проводят политику международных гангстеров. По словам дипломата, она вызывает отторжение у других стран.