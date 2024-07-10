Союзники Украины выделят ей более $1 млрд США и партнеры выделят Украине более $1 млрд на укрепление ПВО

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США, а также Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина в совместном письменном заявлении сообщили, что партнеры выделят Киеву свыше $1 млрд, говорится в коммюнике, распространенном Белым домом. Средства направят на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО).

Авторы документа поблагодарили коалицию из более чем 50 стран, которая продолжает оказывать военную поддержку Украине. Они также поприветствовали работу НАТО, направленную на создание унифицированной и интегрированной с Альянсом архитектуры систем ПВО.

В предстоящие месяцы США и партнеры передадут Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО) и пять дополнительных стратегических систем ПВО, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне.

НАТО заключила новый контракт на закупку противовоздушных ракет «Стингер» на $700 млн, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне. По его данным, Агентство военного блока по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA) в 2023 году подписало соглашения о производстве снарядов на сумму $11 млрд.

Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.