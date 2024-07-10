Байден анонсировал новые поставки на Украину Байден пообещал Киеву тактические и стратегические системы ПВО

Фото: David Muse - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В предстоящие месяцы США и партнеры передадут Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО) и пять дополнительных стратегических систем ПВО, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, передает CNN. Политик выступил в аудитории Mellon Auditorium, где в 1949 году был подписан Североатлантический договор, напомнив об истории Альянса и траектории его развития.

Телеканал передает, что Байден выступал с телесуфлером, ведь ставки для него очень высоки. Многие члены демократической партии и широкая общественность пристально следят за ним после его неудачного выступления на дебатах в конце прошлого месяца. Некоторые сопартийцы недавно заявили, что хотят больше доказательств его умственной и физической пригодности, прежде чем решать, поддерживать ли его еще четыре года.

НАТО заключила новый контракт на закупку противовоздушных ракет «Стингер» на $700 млн, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне. По его данным, Агентство военного блока по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA) в 2023 году подписало соглашения о производстве снарядов на сумму $11 млрд.

Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.

Обещаний Украине по вопросу ее вступления в НАТО через 10 лет никто не давал, заявил ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, первоочередной задачей блока является активизация поддержки киевских властей.