НАТО заключила новый контракт на закупку противовоздушных ракет «Стингер» на $700 млн, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне. По его данным, Агентство военного блока по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA) в 2023 году подписало соглашения о производстве снарядов на сумму $11 млрд.
Столтенберг пояснил, что конфликт на Украине обнажил значительные пробелы боеготовности и совместимости сил НАТО. По его словам, Альянс должен их оперативно компенсировать.
Наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрированы огромные пробелы в совместимости наших войск, — подчеркнул Столтенберг.
Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским Вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.
Обещаний Украине по вопросу ее вступления в НАТО через 10 лет никто не давал, заявил ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, первоочередной задачей блока является активизация поддержки киевских властей.