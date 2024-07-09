Стало известно о новых закупках оружия для НАТО на $700 млн Столтенберг: НАТО закупит противовоздушные ракеты «Стингер» на $700 млн

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО заключила новый контракт на закупку противовоздушных ракет «Стингер» на $700 млн, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне. По его данным, Агентство военного блока по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA) в 2023 году подписало соглашения о производстве снарядов на сумму $11 млрд.

Столтенберг пояснил, что конфликт на Украине обнажил значительные пробелы боеготовности и совместимости сил НАТО. По его словам, Альянс должен их оперативно компенсировать.

Наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрированы огромные пробелы в совместимости наших войск, — подчеркнул Столтенберг.

Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским Вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.

Обещаний Украине по вопросу ее вступления в НАТО через 10 лет никто не давал, заявил ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, первоочередной задачей блока является активизация поддержки киевских властей.