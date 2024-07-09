Стало известно, в чем НАТО уступает России BILD: НАТО уступает России в артиллерии и ядерных зарядах

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Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским Вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.

Всего в армиях стран НАТО служат 3 438 097 человек. Почти половина из них — в армии США. Это больше, чем у России и Китая вместе взятых, подсчитало издание. Оно также сообщило, что у всех стран НАТО есть 1894 РСЗО и 11 710 самоходных артиллерийских установок. Но одна Россия опережает их все по обоим показателям.

У Китая и России вместе взятых меньше самолетов и вертолетов, чем у НАТО. В Альянсе показатель равен 3387 и 9030 воздушных бортов соответственно. Военный блок также опережает Москву и Пекин по количеству эсминцев (95), подлодок (144), фрегатов (134) и авианосцев (17).

Однако у одной только России (5580) больше ядерных боеголовок, чем у США, Франции и Великобритании (5559), — пишет BILD.

Власти Североатлантического альянса допустили ряд важных провалов во время выстраивания своей политики в XXI веке, заявил ранее политолог Сергей Марков. На первое место он поставил неспособность интегрировать Россию в систему безопасности блока. Также важным промахом Альянса стал украинский конфликт и участие в нем Европы.