«Международные гангстеры»: посол Антонов о саммите НАТО в Вашингтоне Посол Антонов заявил, что мир не станет вотчиной НАТО

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Анатолий Антонов

Проводимая США и их приспешниками политика международного гангстера вызывает отторжение у других государств, приводит в официальном Telegram-канале слова посла в США Анатолия Антонова посольство РФ в Вашингтоне. По его словам, государства Глобального Юга и Востока не отвернулись от России. Посол подчеркнул, что мир не станет вотчиной НАТО и ее геополитический реваншизм обречен на провал.

Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность Альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии, — отметил Антонов.

Он добавил, что натовцы слепо идут по пути эскалации, так как пришли в отчаяние от неспособности сломить Россию. Антонов напомнил, что на первом дне саммита НАТО не было сказано ни одного слова о мире. Посол посетовал, что имели место яростная демонизация Москвы и нагнетание военного психоза.

В предстоящие месяцы США и партнеры передадут Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО) и пять дополнительных стратегических систем ПВО, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне.

Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.