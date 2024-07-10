В Одессе прогремел новый взрыв «Страна.ua»: в Одессе прогремел новый взрыв

Фото: МЧС Украины

В Одессе прогремел новый взрыв, сообщает украинское издание «Страна.ua». Местные Telegram-каналы и другие СМИ также подтверждают информацию о взрывах на юге страны. Других данных не приводится, власти не комментировали эти сведения.

В ночь на 10 июля в Одессе после объявления воздушной тревоги также произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Кроме того, на фоне воздушной тревоги в Ровно и в Хмельницкой области были зафиксированы взрывы.

Ранее столб дыма образовался после прилета по цели в Полтавской области, кадры опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, произошел «прилет». Он добавил, что в Сумской области также зафиксировали несколько взрывов. Какой именно объект был поражен, пока неизвестно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого украинские Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов, которые произошли в понедельник, 8 июля, в Киеве. В объектив камеры попал момент, как в одном из зданий раздается взрыв и вспыхивает огонь. Министерство обороны России не комментировало эту информацию. Военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале сообщил, что один из взрывов прогремел в районе аэропорта Жуляны. Кроме того, по его словам, взрывы раздались на объектах ВСУ в Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске и в районе Миргорода.