В двух регионах Украины зафиксированы взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фоне воздушной тревоги в Ровно и в Хмельницкой области зафиксированы взрывы, сообщают украинские СМИ. Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Столб дыма образовался после прилета по цели в Полтавской области, фотокадры ранее опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, произошел «прилет». Он добавил, что в Сумской области также зафиксировали несколько взрывов. Какой именно объект был поражен, пока неизвестно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее мэр портового города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале заявил, что в Одессе на Украине прогремел взрыв. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога. Градоначальник добавил, что сообщалось об угрозе удара баллистическими ракетами со стороны Крыма. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

До этого украинские Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов, которые произошли в понедельник, 8 июля, в Киеве. В объектив камеры попал момент, как в одном из зданий раздается взрыв и вспыхивает огонь. На видео, сделанном очевидцами, заметно, что густые клубы дыма поднимаются в небо сразу из нескольких точек города. Всего на видео прогремело три взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.