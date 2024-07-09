Власти портового украинского города сообщили о взрыве Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

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Одесса, Украина

В Одессе на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр портового города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога. Градоначальник добавил, что сообщалось об угрозе удара баллистическими ракетами со стороны Крыма. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

В городе слышен взрыв, — написал Труханов.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на местные паблики сообщали, что в городе Полтаве на Украине раздалось несколько взрывов. В большинстве регионов страны звучала воздушная тревога. До этого сообщалось о подлете крылатых ракет в сторону Полтавской области. Речь шла о шести или восьми реактивных боеприпасах. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

До этого украинские Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов, которые произошли в понедельник, 8 июля, в Киеве. В объектив камеры попал момент, как в одном из зданий раздается взрыв и вспыхивает огонь. На видео, сделанном очевидцами, заметно, что густые клубы дыма поднимаются в небо сразу из нескольких точек города. Всего на видео прогремело три взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.