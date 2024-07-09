В украинском городе услышали взрывы «Телеграф»: в Полтаве раздались взрывы

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Полтаве на Украине раздалось несколько взрывов, сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на местные паблики. В большинстве регионов страны звучит воздушная тревога. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По данным издания со ссылкой на мониторинговые каналы, до этого сообщалось о подлете крылатых ракет в сторону Полтавской области. Речь шла о шести или восьми реактивных боеприпасах. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ, сказано в материале.

Ранее украинские Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов, которые произошли 8 июля в Киеве. В объектив камеры попал момент, как в одном из зданий раздается взрыв и вспыхивает огонь. На видео, сделанном очевидцами, заметно, что густые клубы дыма поднимаются в небо сразу из нескольких точек города. Всего на видео прогремело три взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого сразу несколько взрывов прогремело на территории города Сумы, расположенного на севере Украины. В результате инцидента был поврежден местный водоканал. Нарушение работы объекта инфраструктуры привело к временному прекращению подачи воды в городе. Сигнал воздушной опасности звучал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.