Столб дыма после прилета по цели в Полтавской области попал на фото

Фото: Dominik Butzmann/Dominik Butzmann/photothek.de/Global Look Press

Столб дыма образовался после прилета по цели в Полтавской области, фотокадры опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, произошел «прилет». Он добавил, что в Сумской области также зафиксировали несколько взрывов. Какой именно объект был поражен, пока неизвестно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По области это уже второй «заход» за день. Также до этого прилетело по оккупированному укронацистами Краматорску и по Одесской области, — отметил Котенок.

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале утверждает, что взрывы в Полтавской области произошли на территории аэродрома в Миргороде.

Ранее мэр портового города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале заявил, что в Одессе на Украине прогремел взрыв. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога. Градоначальник добавил, что сообщалось об угрозе удара баллистическими ракетами со стороны Крыма. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

До этого украинские Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов, которые произошли в понедельник, 8 июля, в Киеве. В объектив камеры попал момент, как в одном из зданий раздается взрыв и вспыхивает огонь. На видео, сделанном очевидцами, заметно, что густые клубы дыма поднимаются в небо сразу из нескольких точек города. Всего на видео прогремело три взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.