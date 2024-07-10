В Кремле объяснили, зачем ведутся бои на Харьковском направлении Песков: работа на Харьковском направлении ведется, чтобы обезопасить Белгород

Фото: Александр Река/ТАСС

Вооруженные силы России ведут боевые действия на Харьковском направлении для того, чтобы обеспечить безопасность Белгорода, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо время, передает РИА Новости.

Все, что сейчас происходит на этом направлении, — оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется, — сказал Песков, порекомендовав обращаться за деталями в Министерство обороны РФ.

Ранее представитель Кремля заявил, что разрешение бить по территории России ракетами Storm Shadow является очередным безответственным шагом со стороны руководства Великобритании. Таким образом он отреагировал на соответствующее высказывание нового премьер-министра королевства Кира Стармера.

До этого стало известно, что новое правительство Соединенного Королевства не будет отменять разрешение украинским войскам наносить удары британским оружием по территории России. По данным журналистов, премьер-министр страны Кир Стармер четко обозначил эту позицию.

При этом новый глава кабмина подчеркивал, что ВСУ могут использовать оружие, полученное от Британии, только с оговоркой на «международное гуманитарное право» и в целях «обороны». Стармер отметил, что решение о том, каким образом ВСУ будут применять британское оружие, должен принимать Киев.