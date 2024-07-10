В Кремле ответили на разрешение ВСУ бить ракетами Storm Shadow по России Песков назвал безответственным шагом заявление премьера Британии об ударах по РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Разрешение бить по территории России ракетами Storm Shadow является очередным безответственным шагом со стороны руководства Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на заявление нового премьер-министра королевства Кира Стармера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты для ударов по России, передает ТАСС.

Но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации. Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры, — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что новое правительство Великобритании не будет отменять разрешение ВСУ наносить удары по России британским оружием. По данным журналистов, премьер-министр Соединенного Королевства четко обозначил эту позицию.

При этом новый премьер-министр подчеркивал, что Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, полученное от Британии, только с оговоркой на «международное гуманитарное право» и в целях «обороны». Стармер отметил, что решение о том, каким образом ВСУ будут применять британское оружие, должен принимать Киев.