«Сожалеем, что люди гибнут»: в ЕС высказались о событиях на Украине Боррель: ЕС сожалеет о гибели людей на Украине, однако продолжит поставки оружия

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

В Европейском союзе сожалеют в связи с гибелью людей на Украине, однако поставки вооружений в рамках помощи Киеву со стороны стран Запада продолжатся, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе саммита НАТО в США. По его словам, которые передает РИА Новости, поддержка Украины является единственным способом достижения мира.

Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну, — сказал Боррель.

Боррель также выразил уверенность, что украинский конфликт можно быстро завершить, если прекратить поддержку Киева, поскольку в этом случае страна не сможет защитить себя. По его мнению, в этом случае под вопросом остается судьба украинского народа. Глава дипломатии ЕС добавил, что Запад обеспечивает собственную безопасность, выступая на стороне Украины.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили о намерении стран НАТО выделить €40 млрд Украине для борьбы с Россией. Заявляется, что Киев получит данную сумму в 2025 году.

До этого Белый дом объявил, что США, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина подписали документ о выделении более $1 млрд на помощь Киеву. Государства поблагодарили коалицию, в которую входят более 50 стран, за поддержку Украины.