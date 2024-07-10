НАТО даст Украине крупную сумму на «победу над Россией» Белый дом: НАТО даст Украине €40 млрд на победу над Россией

Фото: МО Украины

Страны НАТО выделят Украине в 2025 году €40 млрд на противодействие России, заявили в администрации президента США Джо Байдена. Как отмечается, об этом решении будет объявлено на саммите Альянса в Вашингтоне.

Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу, — говорится в тексте.

Ранее Белый дом объявил, что США, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина подписали документ о выделении более $1 млрд на помощь Киеву. Данные средства будут направлены на укрепление системы противовоздушной обороны страны. Государства поблагодарили коалицию, в которую входят более 50 стран, за поддержку Украины.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, исход конфликта на Украине станет определяющим для глобальной безопасности на десятилетия вперед. Он призвал страны «начать борьбу за свободу и демократию». Генсек назвал потенциальную победу России в конфликте самым большим риском и самой большой ценой для Альянса. Столтенберг подчеркнул, что такого исхода допустить нельзя.