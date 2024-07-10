Названы ожидаемые сроки начала переговоров России и Украины El País: Путин и Си Цзиньпин ожидают начала переговоров с Украиной до конца года

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что новые переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине состоятся до конца этого года, сообщает испанская газета El País. Журналисты проанализировали отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его поездок в РФ и Китай.

Орбан уверяет, что Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года, — говорится в публикации.

Глава венгерского правительства также считает, что Европе следует «запустить» мирную инициативу и не дожидаться шага Соединенных Штатов. По мнению Орбана, американское политическое руководство слишком занято из-за проходящей предвыборной кампании. Он также усомнился, что президент США выступит с подобной инициативой в ближайшие месяцы.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, сможет ли Евросоюз отменить председательство Венгрии. По его словам, если кто-то предпримет такую попытку, это приведет к разбалансировке всей системы. Депутат подчеркнул, что нарушить формировавшиеся десятилетиями правила по одному щелчку нельзя.