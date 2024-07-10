«Спокойной жизни не будет»: названы возможные цели удара ВС России по Киеву Военэксперт Дандыкин: одной из целей удара по Киеву мог стать завод «Артем»

Фото: МО РФ

Удар Вооруженных сил России по военным объектам украинской армии в районе Киева мог быть связан с необходимостью вывести из строя завод «Артем», предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, целенаправленно уничтожаются не только оборонные предприятия, но и системы противовоздушной обороны.

С чем был связан удар? С необходимостью уничтожить ПВО, в основном, что и было сделано. Теперь у них (в Киеве. — NEWS.ru) спокойной жизни не будет. И потом надо было вывести из строя главное предприятие «Артем», которое занималось поставками. Не только по Киеву каждый день бьем. Целенаправленно уничтожаются не только оборонные предприятия, но и ПВО прежде всего, — заявил Дандыкин.

Он считает, что российская авиация может работать на всю глубину Украины. По словам эксперта, большое число зенитных ракетных комплексов Patriot западного производства было уничтожено не только под Киевом, но и на юге страны.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Это произошло в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российской энергетике и экономике. В ведомстве подчеркнули, что заявления Киева о ракетном ударе со стороны России по гражданским объектам, в частности больнице, являются ложными.