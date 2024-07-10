Холодный душ для ЕС: Запад начал понимать свое поражение в войне с Россией

Фото: kremlin.ru

Виктор Орбан и Владимир Путин

Не стоило думать, что миссия лидера Венгрии Виктора Орбана принесет какой-то ощутимый эффект в ближайшее время. Сам факт челночной дипломатии представителя Североатлантического альянса, еще вчера громко заявлявшего о необходимости нанесения России стратегического поражения, выглядит очевидным психологическим прорывом. А тут еще и восстанавливающийся после террористического покушения премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что, будь он в другом состоянии, то обязательно отправился бы по дипломатическому маршруту Москва — Пекин вместе с венгерским коллегой. Похоже, разного рода табу, которыми окружили свои действия европейские политики, постепенно размываются и отменяются — и по хорошо понятным причинам.

Забыть о стратегическом поражении России

Если к такому повороту добавить начавшуюся смену правительств в Старом Свете и изменение составов парламентов, то легко можно объяснить, почему стала меняться лексика заявлений относительно продолжения поддержки Киева. Еще позавчера постоянно говорили о необходимости нанести России поражение, вчера уточняли, что Украина с западной поддержкой не может проиграть... А сегодня в НАТО уже клянутся, что не допустят, чтобы Россия победила. Просто удивительная лексическая революция, отражающая куда более глубинные процессы осознания реальности.

Виктор Орбан после своих встреч с Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином обратился с письмом к руководству Евросоюза, которое весьма истерично отреагировало на его дипломатическую миссию. В нем он изложил программу для коллективных посреднических действий ЕС, отметив куда более гибкую позицию российского президента, в отличие от упертости его украинского оппонента.

Дело в том, что в Европе все яснее осознают тот факт, что украинский хвост крутит европейской собакой. Для Киева продолжение активных боевых действий — это фактически продление своего политического, а может, и физического существования. Более того, осведомленный украинский паблик «Резидент» уверяет, что в Киеве готовятся к тому, что они будут сопротивляться еще лет пять.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Европа под ударом

Понятно, что такие посылы тревожат даже самых преданных американских вассалов. И они все чаще признаются, что им никто не угрожает. Но они вынуждены просто поддерживать некую «светлую строну» в украинском конфликте. Между тем, не воюя непосредственно с Россией, а просто снабжая ненасытный Киев деньгами и оружием, коллективная Европа несет немалые потери. И если в начале конфликта на Украине ВВП Соединенных Штатов и Европейского союза практически были равны, то спустя два с половиной года картина резко поменялась в пользу США: $25 трлн против $19,8 трлн.

Потеряв в результате собственных санкций дешевое и стабильное российское сырье и емкие рынки, даже Германия переживает стадию деиндустриализации. Передовые предприятия предпочитают переезжать за океан вместе со своими технологиями. Попытки конфисковать под американским нажимом российские финансовые активы, оцениваемые в $300 млрд, уже вызвали резкую реакцию со стороны Саудовской Аравии, одного из главных европейских инвесторов. А это ставит под вопрос и всю банковскую систему Старого Света, главный актив которой — доверие клиентов.

Иными словами, Европа, теряющая свою субъектность, сталкивающаяся с американским давлением и наглым шантажом Киева, проигрывает войну с самой собой. И осознание этого крепнет на уровне уже не экспертов, а обывателей. Ведь как бы ни враждовали между собой в той же Франции правые и левые, обе эти политические ветви выступают против политики безудержной поддержки Киева.

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Pres Дональд Трамп

Явная тень Дональда Трампа

Виктор Орбан не скрывает того факта, что считает себя другом Дональда Трампа. Он гостил в поместье экс-президента, обсуждая с ним проблемы вдали от чужих глаз. Более того, есть информация, что претендент на Белый дом был изначально в курсе дипломатических планов Орбана. А значит, в некотором смысле Трамп с его широковещательными обещаниями прекратить конфликт на Украине мог протестировать позиции участников будущих неизбежных переговоров.

Конечно, тому же Трампу надо сначала выиграть президентскую гонку. Но даже американцы все чаще говорят о корейском варианте замораживания конфликта. Этот план, правда, вряд ли устроит Россию. Но уже важно, что в Европе осознают: с Россией не может быть никаких переговоров с позиции силы. Вопрос — когда все стороны придут к пониманию, что мирные переговоры просто необходимы. Переговоры, где все стороны будут равными партнерами.

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