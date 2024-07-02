МиГ-701: советская легенда, так и не увидевшая небо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

МиГ-701 в представлении ИИ

Несмотря на то, что Советского Союза не существует уже 33 года, его впечатляющая военная мощь многим не дает покоя на Западе. Разумеется, никто в наши дни уже не говорит о пресловутой советской военной угрозе. Но многие западные исследователи пытаются понять, насколько мощным в военном отношении все-таки был СССР?

Он мог стать великим

Многие советские оборонные проекты, которые так и не вышли из стадии научно-исследовательских работ, стали известны западным военным лишь в постсоветский период. Конечно, тогда разоружаться начали только экс-советские республики, в то время как американцы и не думали сворачивать свои проекты. И новые атомные авианосцы они исправно строили, и эсминцев класса «Арли Берк», оснащенных боевой многофункциональной системой «Иджис», ввели в строй без малого 70 штук, и стелс-истребитель F-22 впервые поднялся в воздух в 1997 году.

А вот в России многие проекты сначала были остановлены, а потом и вовсе закрыты. К их числу относится дальний перехватчик, известный под именем МиГ-701 или же МиГ-70.1. Он должен был стать преемником МиГ-31.

Если верить данным из западных источников, масса нового суперсамолета должна была составлять 65–70 тонн, максимальная скорость — 2500 км/ч, практический потолок — 20 000 метров, а дальность полета — фантастические 11 000 километров, правда, на дозвуковой скорости. Длина самолета составляла 30 метров, размах крыла — 19 метров, то есть он был крупнее, чем МиГ-31. Воздухозаборники двигателей планировалось расположить сверху фюзеляжа, плюс должен был быть внутренний отсек для ракет, а радар перехватчика мог бы обнаруживать цели на дальности 400 километров и сопровождать 40 из них.

Если эти данные соответствуют действительности, то даже по нынешним меркам МиГ-701 имел неплохие характеристики. Чего уж говорить про начало девяностых?

Фото: MOD Russia/Global Look Press МиГ-31

Силы были

Однако проверить это невозможно, так как ни одного самолета не было построено, летных испытаний он не проходил. По некоторым данным, финансирование проекта было прекращено еще при Горбачеве в 1989 году, дескать, в эпоху «нового мышления» первому и последнему президенту СССР не хотелось огорчать американских партнеров самолетом, основной задачей которого являлся перехват американских бомбардировщиков и крылатых ракет.

Многие специалисты задаются вопросом — а могли ли советские авиаконструкторы и промышленность «потянуть» такой самолет, как МиГ-701, в конце восьмидесятых годов? Учитывая, что ОКБ Микояна уже разрабатывало перехватчики МиГ-25 и МиГ-31, характеристики которых и сейчас впечатляют, то с созданием МиГ-701 однозначно справилось бы. Не исключено, что характеристики самолета оказались бы даже лучше тех, которые приводятся в западных источниках.

Запасы на годы вперед

СССР был одной из двух — вместе с США — авиационных сверхдержав, которые могли самостоятельно выпускать любой тип самолета, от поршневых кукурузников до стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков. Даже космолеты эти страны выпускали — «Буран» в СССР и Space Shuttle в США. Так что с поставленной задачей советские конструкторы справились бы, и западные исследователи это понимают. Видимо, поэтому и пытаются узнать, а что в недрах советского ВПК было еще, кроме МиГ-701? Что собирались выпускать не в девяностые годы, а готовили на более дальнюю перспективу?

Возможно, ответы на эти вопросы когда-нибудь будут даны, хотя с момента распада СССР прошло 33 года. И маловероятно, что еще сохранились какие-то секреты. Особенно от американцев, которые благодаря невиданной благожелательности к ним сначала со стороны Горбачева, а потом и Ельцина были хорошо осведомлены обо всем, что у нас разрабатывалось.

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