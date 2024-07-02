Несмотря на то, что Советского Союза не существует уже 33 года, его впечатляющая военная мощь многим не дает покоя на Западе. Разумеется, никто в наши дни уже не говорит о пресловутой советской военной угрозе. Но многие западные исследователи пытаются понять, насколько мощным в военном отношении все-таки был СССР?
Он мог стать великим
Многие советские оборонные проекты, которые так и не вышли из стадии научно-исследовательских работ, стали известны западным военным лишь в постсоветский период. Конечно, тогда разоружаться начали только экс-советские республики, в то время как американцы и не думали сворачивать свои проекты. И новые атомные авианосцы они исправно строили, и эсминцев класса «Арли Берк», оснащенных боевой многофункциональной системой «Иджис», ввели в строй без малого 70 штук, и стелс-истребитель F-22 впервые поднялся в воздух в 1997 году.
А вот в России многие проекты сначала были остановлены, а потом и вовсе закрыты. К их числу относится дальний перехватчик, известный под именем МиГ-701 или же МиГ-70.1. Он должен был стать преемником МиГ-31.
Если верить данным из западных источников, масса нового суперсамолета должна была составлять 65–70 тонн, максимальная скорость — 2500 км/ч, практический потолок — 20 000 метров, а дальность полета — фантастические 11 000 километров, правда, на дозвуковой скорости. Длина самолета составляла 30 метров, размах крыла — 19 метров, то есть он был крупнее, чем МиГ-31. Воздухозаборники двигателей планировалось расположить сверху фюзеляжа, плюс должен был быть внутренний отсек для ракет, а радар перехватчика мог бы обнаруживать цели на дальности 400 километров и сопровождать 40 из них.
Если эти данные соответствуют действительности, то даже по нынешним меркам МиГ-701 имел неплохие характеристики. Чего уж говорить про начало девяностых?
Силы были
Однако проверить это невозможно, так как ни одного самолета не было построено, летных испытаний он не проходил. По некоторым данным, финансирование проекта было прекращено еще при Горбачеве в 1989 году, дескать, в эпоху «нового мышления» первому и последнему президенту СССР не хотелось огорчать американских партнеров самолетом, основной задачей которого являлся перехват американских бомбардировщиков и крылатых ракет.
Многие специалисты задаются вопросом — а могли ли советские авиаконструкторы и промышленность «потянуть» такой самолет, как МиГ-701, в конце восьмидесятых годов? Учитывая, что ОКБ Микояна уже разрабатывало перехватчики МиГ-25 и МиГ-31, характеристики которых и сейчас впечатляют, то с созданием МиГ-701 однозначно справилось бы. Не исключено, что характеристики самолета оказались бы даже лучше тех, которые приводятся в западных источниках.
Запасы на годы вперед
СССР был одной из двух — вместе с США — авиационных сверхдержав, которые могли самостоятельно выпускать любой тип самолета, от поршневых кукурузников до стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков. Даже космолеты эти страны выпускали — «Буран» в СССР и Space Shuttle в США. Так что с поставленной задачей советские конструкторы справились бы, и западные исследователи это понимают. Видимо, поэтому и пытаются узнать, а что в недрах советского ВПК было еще, кроме МиГ-701? Что собирались выпускать не в девяностые годы, а готовили на более дальнюю перспективу?
Возможно, ответы на эти вопросы когда-нибудь будут даны, хотя с момента распада СССР прошло 33 года. И маловероятно, что еще сохранились какие-то секреты. Особенно от американцев, которые благодаря невиданной благожелательности к ним сначала со стороны Горбачева, а потом и Ельцина были хорошо осведомлены обо всем, что у нас разрабатывалось.
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