Позор Джо Байдена: что показали сенсационные дебаты в США

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп и Джо Байден

Главный итог прошедшего в США словесного поединка нынешнего президента страны Джо Байдена и его главного соперника Дональда Трампа: провал действующего президента и нарастающая паника в стане Демократической партии. Между тем дебаты ведь не просто так были назначены до проведения партийных съездов, на которых обе американские партии должны формализовать своих кандидатов.

По идее поединок президента и экс-президента должен был состояться в сентябре. Но, видимо, ставка была сделана на то, чтобы Байден по мере сил развеял бы слухи о своих возрастных немощах. Недаром он на пять дней исчез из поля зрения общественности. Утверждали, что с ним репетируют дебаты. А главное, тренируют, как стоя выдержать разговор, рассчитанный на полтора часа. И хотя организаторы дебатов подстраховались, подогнав к студии реанимационный автомобиль, Байден не потерял равновесия и не приветствовал пустоту. Но это, пожалуй, было его главным достижением в тот вечер.

Президент сипел и хрипел

Уже после словесных пререканий кандидатов в студии СNN команда Байдена объявит, что президент накануне «просто простудился». А потому, особенно вначале, его речь была слабо различима по причине хрипоты и какого-то сипения. Постепенно он разошелся, но впечатление от первых минут поединка всегда самое запоминающееся.

Однако и после Байден выглядел каким-то остекленевшим, глядящим в одну точку, чем сильно отличался от кипящего эмоциями Трампа. Впрочем, оба оппонента не скупились на оскорбления и взаимные угрозы. Подготовленный референтами Байден припомнил, что Трамп проводил время с порноактрисой, пока его жена была беременной, и называл участников войн «лузерами». Трамп все эти обвинения списывал на происки демократов и пригрозил, что после выборов не только его сынок, но и сам преступник Байден-старший окажется под судом. Разбушевавшийся Байден заявил, что у Трампа мораль «уличной кошки».

Но если абстрагироваться от такого цирка, то Байден был немногословен, терял нить дебатов и путался в элементарных данных. В частности, забыл цену инсулина, сказав, что укол стоит $15 вместо реальных $35, и смазал свой козырь при обсуждении медицинских проблем. Как уже замечено, старина Джо моментами выглядел просто жалко, а такое восприятие слабо вяжется с американскими претензиями на статус даже не супер, а гипердержавы, как иногда любят именовать свою страну в Вашингтоне.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Для нас разницы нет

Известно, что на таких дебатах международная повестка уходит на третий план. Однако изначально было ясно, что без оценок положения на Украине оппонентам не обойтись. Естественно, Дональд Трамп вновь заявил, что добьется окончания украинского конфликта еще до инаугурации, сразу после своей победы. К тому же он повторил любимый тезис о том, что при нем Владимир Путин не решился бы на ввод войск на Украину, а Байден доведет мир до ядерной войны. Хотя предложенный Путиным мирный план Трампа тоже не устроит.

В ответ действующий президент опустился до очередных оскорблений российского коллеги и заявил, что Трамп намерен вывести США из НАТО, а без системы коллективной обороны Путин, мол, после Украины нападет на Польшу и Белоруссию. За что получил от Трампа напоминание о «позорном бегстве из Афганистана».

Словом, дебаты показали, что при любом из кандидатов в Белом доме суть американской политики сдерживания России не изменится. А потому слова Владимира Путина о том, что он предпочтет работать и дальше с Байденом, выглядят совсем не троллингом, как кому-то показалось.

Впрочем, уже появилась шутка, что на следующих дебатах, намеченных на сентябрь, оба оппонента начнут уже называть друг друга «марионеткой Путина».

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Кто выйдет на дебаты в сентябре?

Вопрос не праздный. После явного провала Байдена в стане демократов громко заговорили о возможности выдвижения на августовском съезде «партии осла» другого кандидата в президенты. А сам съезд предлагается объявить открытым, то есть все участники будут освобождены от своих изначальных обязательств славить Джо Байдена и смогут обсудить других кандидатов.

Вот только механизма, который позволит убрать Байдена, в США нет. Только он сам может принять решение «по состоянию здоровья» выйти из президентской гонки. К тому же у демократов не было своих праймериз, замененных турне Байдена по штатам. Хотя возможные кандидаты на замену ветерану уже обсуждаются, начиная с вице-президента Камалы Харрис и заканчивая губернатором Калифорнии Гэвин Ньюсом. Но Байден не сдастся без боя. Может, последнего.

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