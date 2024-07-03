Американский F-16: почему он не станет «оружием спасения» для ВСУ

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Истребитель F-16

Пока ВВС Украины ждут поставки обещанных истребителей F-16 из стран НАТО, многие задаются вопросом, насколько этот самолет эффективный и как он может изменить ход конфликта? И что вообще передают Украине — грозное оружие или летающий антиквариат?

Все дружно отдают свои самолеты

Все тридцать лет, прошедшие с развала СССР, Украина избавлялась от советского прошлого. В результате лишилась советского промышленного наследия, да и с евроинтеграцией что-то пока не задалось. Оказавшись в такой ситуации, когда своего ничего нет, Украина вынуждена брать то, что ей отдают. А отдают всегда то, что себе не нужно. Этим и объясняется желание Франции передать Киеву истребители Mirage-2000, которые скоро должны были пойти на утилизацию, такими же соображениями руководствуются Нидерланды и Бельгия, избавляясь от старых истребителей F-16.

Теперь уже ясно, что основным истребителем стран НАТО становится F-35, который собрались покупать даже Греция и Чехия. А так как во многих западноевропейских странах эксплуатируются F-16, причем не самых последних модификаций, то Украина оказалась лучшим вариантом, куда их можно пристроить. И свои ВВС обновить, и продемонстрировать атлантическое единство со «старшим братом» — США.

Как уже не раз заявлялось ранее многими военными экспертами, украинский конфликт стал прекрасным стимулом для того, чтобы перезапустить американский ВПК, который является самым крупным выгодоприобретателем от этого конфликта. Да и у многих европейских компаний сильно улучшилось финансовое самочувствие, как только на Украине загрохотали пушки.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press Истребитель F-16

На что способен F-16

Что касается боевых возможностей F-16, то его не зря называют одним из лучших однодвигательных истребителей четвертого поколения. Главным образом потому, что его многократно модернизировали, последняя версия F-16V Block70/72 значительно превосходит F-16А образца 1978 года.

Длина самолета составляет 15,03 м, размах крыла — 9,45 м, максимальная взлетная масса — 21,7 т, дальность полета — 3980 км, потолок — 18500 м и максимальная скорость — 2180 км/ч. Как видно, F-16 имеет cхожие характеристики со многими самолетами, например, с тем же Mirage-2000, однако благодаря своей большой тяговооруженности самолет хорошо подходит как для воздушных боев, так и для ударов по наземным целям.

Вот почему за свою долгую историю F-16 использовался больше как бомбардировщик, хотя и как истребитель он имеет высочайшую репутацию, выиграв чуть ли не все воздушные бои, где принимал участие. Правда, пилотам стран НАТО и Израиля чаще всего противостояли летчики с худшей подготовкой и очень часто на устаревшей технике, а вот когда встречались пилоты примерно одинаковой подготовленности и на равных машинах (греко-турецкое противостояние), то F-16 не выглядел безоговорочным королем неба.

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres Истребитель F-16

Опасный враг

Несомненным плюсом F-16 является его совместимость с широкой номенклатурой боеприпасов, так что у него найдется подходящий «инструмент» на все случаи жизни. А еще у него относительно небольшая стоимость часа полета — $7700. Для сравнения: у F-35 час полета обойдется в $31 000. Не должно быть у украинских F-16 особых проблем и с запчастями. Во-первых, значительная их часть, включая двигатели, передадут вместе с самолетами, а во-вторых, доставить их с баз хранения НАТО можно будет за несколько часов. Из той же Польши, например.

А вот с чем будут проблемы и вполне серьезные, так это с участием в воздушных боях. Украинских пилотов готовили по ускоренной программе, что вряд ли предполагает хорошее знание возможностей самолета. Зато летчики ВКС РФ имеют серьезный боевой опыт, да и летают на самолетах поколения 4++.

Скорее всего, ВВС Украины будут использовать F-16, как используют сейчас МиГ-29 — как бомбардировщик, для запуска ракет «воздух— земля» или корректируемых авиабомб. И вот в таком качестве его, безусловно, стоит опасаться. Однако и преувеличивать его возможности не надо — это самолет полувековой давности, который, хоть и неплох в своем классе, но явно не является «чудо-оружием» и серьезных изменений в ход СВО не внесет.

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