Русская ракета X-101: страшный сон НАТО и ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Буквально что ни день, то западные интернет-ресурсы рассказывают, что ВС РФ применяет в зоне СВО интересное оружие. Вот недавно вспомнили, что у ВКС России имеются крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. И все потому, что данные ракеты поразили важную часть инфраструктуры ВСУ.

Эксперты ошиблись

Ранее многие эксперты с «той стороны» утверждали, что у России не осталось ракет Х-101. Однако теперь выяснилось, что они не только есть, но и стали еще совершеннее. А ведь недавно европейцам говорили, что России скоро нечем будет воевать, а микросхемы выковыриваются из стиральных машинок и утюгов. Но все оказалось совсем не так. И уже понятно: коллективный Запад добился того, что за два последних года Россия сделала огромный рывок вперед в военном отношении.

В 2024 году Россия имеет самые передовые и современные БПЛА-войска. Но главное, что российская промышленность в состоянии производить пусть и не все, но многие виды дронов в достаточных количествах. А за работой российских «Ланцетов» пристально следит весь мир. Впрочем, не только за «Ланцетом».

Зачем нам X-101

Не меньший интерес у зарубежных военных экспертов вызвал и опыт применения крылатых ракет воздушного базирования X-101. Во-первых, эти ракеты никак не хотели заканчиваться. А во-вторых, за последние месяцы российские инженеры сделали эти ракеты совершеннее. И не надо забывать, что они используются не только в фугасном варианте… Для них предусмотрена еще и ядерная боеголовка.

Все девяностые годы, пока мы переживали последствия крушения СССР, коллективный Запад отбросил все правила, хотя на словах всегда выступал поборником общечеловеческих ценностей. Запад спокойно поджигал Ближний Восток, уничтожил Югославию, вошел в Афганистан и Сирию, а в 2014 году был совершен госпереворот на Украине. То есть в той стране, которая больше тысячи лет являлась территорией Руси-России. И в этой ситуации ракета Х-101 оказалась как никогда нужна.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Почему все боятся Х-101

Чем хороша ракета Х-101? Во-первых, она изготавливается только из отечественных комплектующих, поэтому никакие санкции на ней сказаться не могут. Это означает, что Россия может ее применять в тех масштабах, какие посчитает нужными. Во-вторых, даже в фугасном варианте Х-101 — это более чем серьезный боеприпас, имеющий дальность полета более 5000 километров и боеголовку массой 400 кг.

Американцы любят хвалиться своей крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk, с помощью которой они устанавливали «демократию» в Ираке и Югославии. Однако, несмотря на почти полвека ее постоянных доработок, Tomahawk не может пролететь свыше 2500 километров. А наша Х-101 летит дальше, имеет сниженную радиолокационную заметность и даже может менять полетное задание уже после запуска.

Если честно, для задач СВО ее возможности избыточны, но выпуск такой ракеты необходимо наращивать, потому что неизвестно, каких сюрпризов нам ждать от НАТО. Вне всякого сомнения, их привычка играть изощренно и вдолгую не изменилась. Поэтому чем больше у России будет Х-101 и ее носителей, тем спокойнее будут спать наши дети.

Разговор на языке силы не пройдет

После 2014 года даже пацифистам стало ясно, что мы имеем дело с шулерами, а у России остались только три союзника: ВКС с хорошим запасом крылатых ракет Х-101, ВМФ и армия. А все попытки искать друзей среди врагов, чем так любили заниматься Горбачев и Ельцин, обойдутся только себе дороже.

Вот почему у нас возобновилось производство стратегических бомбардировщиков Ту-160, для них выпускают новые модификации ракет Х-101, а экономика перестраивается. Все тридцать лет Россия была открыта для Запада, так, как не была открыта никогда в своей истории. Но Запад выбрал не мир и сотрудничество, а решил говорить на языке конфронтации. Прекрасно зная, к чему это приводит.

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