Д-30 разнес наблюдательный пункт ВСУ: новости СВО на утро 10 июля

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

На правом берегу Днепра на Херсонском направлении расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины. Заряжающий артиллерийского расчета с позывным Сокол сообщил, что основную опасность на линии боевого соприкосновения представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 10 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В каких украинских регионах зафиксировали взрывы

На фоне воздушной тревоги в Ровно и в Хмельницкой области были зафиксированы взрывы. Также столб дыма образовался после прилета по цели в Полтавской области. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Сумской области тоже произошло несколько взрывов. Какой именно объект был поражен, пока неизвестно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в Одессе после объявления воздушной тревоги произошла серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

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К чему призвали в НАТО на фоне украинского конфликта

Страны — члены НАТО должны начать думать о том, каким будет мир после окончания конфликта на Украине, заявил в ходе своего выступления министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. По его словам, участники встречи должны согласиться с тем, что трансатлантическое сотрудничество полезно как Соединенным Штатам, так и европейским странам.

Небензя рассказал, как можно было избежать трагедии в Киеве

Трагедии в Киеве, где ракета попала в детскую больницу «Охматдет», можно было бы избежать, если бы Украина не размещала системы противовоздушной обороны в жилых кварталах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. По его словам, российские войска действительно атаковали Киев, но целились исключительно в промышленные объекты. Он отметил, что один из них находился рядом с больницей.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press Василий Небензя

МИД Праги вызвал российского посла из-за инцидента в Киеве

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в Министерство иностранных дел Чехии, сообщил глава внешнеполитического ведомства восточноевропейской страны Ян Липавский. По его словам, это связано с произошедшим накануне инцидентом с детской больницей в Киеве, на которую упала ракета украинской системы противовоздушной обороны.

Сразу пять населенных пунктов попали под атаку дронов ВСУ

Вечером 9 июля сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, никто в результате происшествия не пострадал.

В городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал рядом с частным домом: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также на окраине города поврежден забор частного дома. В поселке Ленинский полностью сгорела машина, в поселке Красный в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады

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