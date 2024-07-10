В подполье сообщили об ударе по домам с военными ВСУ в Купянске Подполье: в Купянске нанесен удар по складу и домам с военными ВСУ

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по складу рядом со станцией Купянск-Узловой, где ВСУ хранили боеприпасы. По его словам, которые передает РИА Новости, также зафиксировано несколько попаданий в дома, где засели украинские солдаты. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Был нанесен удар по складскому помещению возле станции Купянск-Узловой 9 июля в 16:40. В 05:00 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные, — уточнил Лебедев.

По словам Лебедева, склад охраняли пять украинских военнослужащих, а после удара их «толком не нашли». При ударах по домам была повреждена газовая труба, добавил он. Также известно об уничтожении хозяйственной постройки, где находилось несколько ящиков с минами.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам дислокации украинских войск в Николаевской области. Согласно его сведениям, в результате было ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли порядка 2100 военнослужащих в ходе боев на ряде направлений. По данным ведомства, противник также потерял пять орудий Д-20 калибра 152 мм и три 122-мм гаубицы Д-30.