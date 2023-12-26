Феодосия попала под ракетный удар: как ВСУ атакуют РФ 26 декабря

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Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В ДНР в результате обстрелов трое человек получили ранения и двое погибли. По Феодосии ударили авиационными управляемыми ракетами, погиб один человек. Двое мирных жителей пострадали при обстреле хутора Марьино в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Трое пострадали и двое погибли при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 35 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 42).

Обстрелам подверглись районы Донецка и Горловки, Ясиноватский район. В Донецке и Горловке повреждения получили девять жилых домов. Кроме того, в Горловке пострадали пять инфраструктурных объектов, в том числе лицей, Дворец культуры и Горловский художественный музей.

В Горловке ранения получили трое мирных жителей, погибла женщина 1988 года рождения, закрывшая своим телом детей. Тем временем в областном центре погибла женщина 1951 года рождения.

На Горловском направлении украинские войска совершили 24 обстрела из артиллерии и РСЗО. На Донецком — 10 артобстрелов, а на Ясиноватском — один артобстрел. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 131 снаряд.

ВСУ ударили по Феодосии управляемыми ракетами

Минувшей ночью жители Феодосии услышали взрывы. Несколько хлопков прогремело в районе порта, после чего в небе показался дым. Очевидцы сообщали, что в некоторых домах ударной волной выбило стекла.

В половине третьего ночи движение по Крымскому мосту перекрыли. Его возобновили спустя примерно час.

Глава Крыма Сергей Аксенов позже объяснил, что город был атакован украинскими войсками. Из-за ракетных ударов в порту возник пожар, его оперативно локализовали.

По его словам, в результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены шесть зданий: в них преимущественно выбиты окна. Транспорт в городе работает штатно.

«Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — рассказал Аксенов.

Информацию о ночной атаке подтвердило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что ВСУ били по городу авиационными управляемыми ракетами. Их выпустили украинские фронтовые бомбардировщики Су-24, которые позже сбили российские средства ПВО.

«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины <...> в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль „Новочеркасск“», — сообщили в военном ведомстве.

Два человека пострадали при обстреле Марьино в Белгородской области

За минувшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 44 снаряда из артиллерии и минометов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Надежевке, Белянке, Новой Таволжанке, хуторах Марьино и Старый, а также на пограничных КПП «Нехотеевка» и «Шебекино».

Ни в одном из населенных пунктов разрушений нет. В Марьино в результате обстрела пострадали двое мужчин. Их в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Накануне ВСУ продолжали атаковать села Белгородчины с помощью беспилотников. В Середе БПЛА сбросил осколочный боеприпас. Также село атаковал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий на земле. Еще два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в хуторе Лозовая Рудка. Никто не пострадал.

Между тем в предыдущие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 68 снарядов. Шесть сел подверглись атакам беспилотников. При этом никто не пострадал, обошлось без разрушений.

ФСБ задержала россиянина, шпионившего в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Московской области 1999 года рождения, которого подозревают в сборе данных в пользу Украины. В его отношении возбудили уголовное дело о госизмене.

По версии правоохранителей, мужчина собирал в Подмосковье и Калужской области сведения о промышленных предприятиях и объектах Минобороны РФ и передавал их одной из украинских националистических организаций, сторонником которой он является. Также задержанный перечислял деньги вооруженным формированиям Украины.

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонщину и Запорожье

25 декабря украинские войска продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. По данным Telegram-канала WarGonzo, в Херсонщине под огнем оказались Подстепное, Казачьи Лагеря, Песчаное, Алешки, Пойма, Голая Пристань и Песчановка.

Тем временем в Запорожье прилеты фиксировались в Копанях, Ильченкове, Дорожнянке, Жеребянках, Мирном, Вербовом, Новопрокоповке и Новофедоровке. При этом Минобороны РФ информацию об этих атаках не комментировало.

За сутки до этого в Запорожской области под обстрелы ВСУ дважды попадали города Токмак и Пологи. В последнем пострадали три человека, в том числе рабочий, занимавшийся восстановлением электроснабжения.

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