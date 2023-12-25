Под обстрел попал торговый центр: как ВСУ атакуют РФ 25 декабря

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Запорожской области дважды за сутки обстреляли Токмак и Пологи. Семь человек получили ранения и одна женщина погибла при обстрелах территории ДНР. Село в Брянской области обстреляли из минометов и танка. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Село в Брянской области обстреляли из танка

Днем 24 декабря украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Богомаза, по населенному пункту стреляли из минометных и танковых орудий. Зафиксировали больше 30 прилетов.

«Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Неразорвавшийся БПЛА нашли под Брянском

Украинский дрон-камикадзе модели «Рубака» упал в районе деревни Уткино в Карачаевском районе Брянской области. По данным Telegram-канала SHOT, на его борту обнаружили неразорвавшийся кумулятивный снаряд и два взрывателя, одни из которых — замедленного действия.

Сотрудники экстренных служб обезвредили беспилотник и отправили его на экспертизу. Деревня Уткино сегодня не заселена, поэтому в результате падения БПЛА никто не пострадал. При этом Минобороны РФ информацию об обнаружении дрона не комментировало.

Фото: МО Украины

Семь человек пострадали и один погиб при обстрелах Горловки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 42 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 74).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки и Макеевки, Ясиноватский район. Повреждения получили девять жилых домов в Горловке и Донецке, а также шесть инфраструктурных объектов в Горловке, в том числе торговый центр «Галактика», газопровод и теплотрасса.

На Горловском направлении украинские войска совершили 26 обстрелов из артиллерии, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком — 15 артобстрелов, а на Ясиноватском — один обстрел. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 139 снарядов.

По итогам вчерашних обстрелов в Горловке ранения получили пять мирных жителей. Утром 25 декабря ВСУ продолжили наносить удары по населенному пункту. В результате пострадали еще два человека, на Пушкинской улице погибла женщина 1988 года рождения.

«Очередной адский день горловчанам устроили украинские каратели. <...> Одна женщина погибла. Масса поврежденной гражданской инфраструктуры, уничтожен торговый центр. <...> Количество раненых <...> возросло до семи», — сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Токмак и Пологи в Запорожской области обстреляли дважды за сутки

24 декабря украинские войска дважды (утром и вечером) обстреляли город Пологи в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ били по населенному пункту из РСЗО.

«Токмак (город в Пологском районе. — NEWS.ru) во второй раз за день под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по этому городу в Запорожской области из РСЗО HIMARS. Работают системы ПВО России», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Кроме того, накануне дважды (утром и днем) под огнем находился город Пологи. В результате повреждения получили три многоквартирных дома на Школьной и Магистральной улицах. Город частично остался без света. Пострадали три человека, в том числе работник, занимавшийся восстановлением электроснабжения.

В воскресенье ВСУ продолжали обстреливать территорию Запорожской области из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Новофедоровке, Копанях, Вербовом, Ильченкове и Нопопрокоповке. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.

Почти 70 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 68 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. Прилеты зафиксировали в Щетиновке, Солнцевке, Устинке, Журавлевке, Богун-Городке, Цаповке, Прилесье, на хуторе Старый, а также в Шебекине и одноименном приграничном КПП.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью БПЛА. В Наумовке и Красном Хуторе беспилотники сбросили по два осколочных боеприпаса, в Муроме — один боеприпас. Журавлевку атаковали два дрона-камикадзе, а хутор Казачье-Рудкское и село Новостроевку-Вторую — по одному дрону.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал, разрушений нет.

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