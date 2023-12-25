Жительница Горловки закрыла собой детей и погибла при атаке ВСУ Военкор Котенок: женщина закрыла собой детей и погибла при обстреле Горловки

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Жительница Горловки (ДНР) закрыла своим телом детей во время ночной атаки Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что женщина погибла, получив ранение в сердце.

Во время ночного удара ВСУ по Горловке убита мирная жительница. Женщина закрыла собой детей и получила осколок в сердце, — уточнил Котенок.

Военкор добавил, что украинская армия вела огонь из 155-мм артиллерии и РСЗО. Всего ВСУ выпустили по городу семь ракет.

Ранее пожар начался в одном из крупнейших торговых центров Горловки после попадания со стороны Вооруженных сил Украины. Удар пришелся на стоящий рядом многоквартирный жилой дом. В представительстве ДНР в СЦКК подтвердили, что в 00:05 украинские войска выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО.

Накануне мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате удара ВСУ по торговому центру ранения получили четыре мирных жителя. Всего за сутки пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Донецке 11 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ и сброса боеприпасов с БПЛА. По его словам, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.