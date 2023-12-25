Бойцы ВСУ бросили на поле боя раненую украинку: как ее нашли и спасли ВС РФ Сальдо: бойцы ВС России спасли в Крынках раненую военнослужащую ВСУ

Фото: t.me/SALDO_VGA

Раненая женщина-военнослужащая

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы ВС РФ спасли украинскую военнослужащую, которую солдаты ВСУ оставили на поле боя. Что об этом известно?

Как российские военных спасли украинскую женщину

По словам Сальдо, морские пехотинцы и десантники ВС РФ разгромили подразделения ВСУ под Крынками. Военнослужащую удалось спасти благодаря дрону. Женщина подала знак о помощи, и российские солдаты эвакуировали ее.

«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», — написал Сальдо.

Что сегодня писали военкоры о ситуации в Крынках

«ВСУ продолжают самоубийственную операцию: удерживают маленький „плацдарм“ на нашем берегу Днепра в Херсонской области под постоянным мощным огнем армии России. Кусок Крынок, захваченный ВСУ, превращен в руины, по нему постоянно наносят удары: авиация, артиллерия, минометы, ТОС „Солнцепек“ и ударные дроны. ВСУ несут здесь очень большие потери и постоянно жалуются западными репортерам, которые публикуют душераздирающие статьи об аду в Крынках», — написали «Военкоры Русской Весны».

«Два майора» отметили, что на Херсонском направлении ВС России наносят артиллерийские удары по украинскому берегу Днепра.

«В районе Крынок противник несет чувствительные потери. Ночью враг на нескольких лодках пытался перебросить подкрепление, большинство из них были уничтожены на воде, высадившаяся пехота ВСУ также попала под прицельный огонь наших войск», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Когда еще российские солдаты спасали людей в зоне СВО

27 ноября Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео, как российские солдаты оказали помощь раненному в зоне проведения специальной военной операции украинскому бойцу.

«Больно, я понимаю, но надо. Хочешь жить, переворачивайся. Терпи, терпи», — говорил военнослужащий ВС РФ.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные в зоне СВО спасли раненого товарища, несмотря на обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

8 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие спасли подорвавшегося на мине в Херсонской области итальянского журналиста Маттиа Сорби,

В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что солдаты украинской армии планировали провокацию с сотрудником СМИ, чтобы обвинить в этом российскую сторону и вызвать резонанс в западных изданиях.

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