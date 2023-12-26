«Пушечное мясо»: в Киеве предупредили Зеленского о провале мобилизации Соскин: мобилизация больше не заставит украинцев идти на фронт

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Украинцы не пойдут воевать за президента Владимира Зеленского на передовую, когда он объявит о новой мобилизации, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, гражданам страны уже не хочется отдавать жизнь за своего лидера.

Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать войну путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт, — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил ему мобилизовать еще около 450 тысяч украинцев. Украинский лидер отметил, что для такого решения требуется веские основания, если так важно призвать на службу именно такое количество украинцев, то в первую очередь необходимо определиться с теми, кто не должен идти воевать. Дополнительная мобилизация обойдется Киеву в 500 млрд гривен, добавил Зеленский.

После этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете Украины нет средств для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек. По его словам, лидер страны ошибся — денег на подобную инициативу понадобится куда больше, но брать их в любом случае уже неоткуда. Депутат напомнил, что военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в текущем году, при этом большинство западных партнеров никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.