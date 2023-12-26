Два человека погибли при обстрелах ВСУ Донецка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 35 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Там отметили, что два мирных жителя погибли в результате обстрелов, еще трое получили ранения, повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

За истекшие сутки представительством зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица, — подчеркнули сотрудники СЦКК.

Подразделения ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району ДНР более 130 снарядов артиллерии. Представители СЦКК отметили, что использовались снаряды калибра 152 и 155 мм и реактивных систем залпового огня.

Ранее украинская армия нанесла удары по Донецкому национальному техническому университету. В Сети появились кадры, на которых виден густой дым в районе обстрела. Повреждения получили помещения вуза, в здании выбиты стекла. По словам очевидцев, ВСУ выпустили «очень много» снарядов по учебному заведению.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне опасности.