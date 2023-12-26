SHOT: жители Феодосии сообщают о взрывах над городом

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Феодосии сообщил о громких взрывах над городом. Как отметил канал, предположительно, работает система ПВО. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали информацию.

Как рассказали Telegram-каналу очевидцы, было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ударные беспилотники ВСУ дважды за вечер атаковали Бердянск. По его словам, российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны поразили не менее шести воздушных целей над жилым районом города.

Рогов также добавил, что один из аппаратов ВСУ разрушил жилой дом. По его данным, проживавший там мужчина не пострадал, но строение более непригодно для проживания. Рогов указал, что в соседнем доме повреждения получили внутренний двор, веранда, остекление и фасад.

До этого сообщалось, что на подлете к Бердянску силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Третий аппарат упал на территории частного сектора, где при столкновении с землей произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил жилой дом.