ФСБ задержала подозреваемого в передаче Киеву данных об объектах Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженец Московской области задержан по подозрению в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России, сообщили в ФСБ. Мужчина собирал информацию о промышленных предприятиях в Подмосковье и Калужской области. Уголовное дело заведено по статье о госизмене, передает ТАСС.

В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением «К» 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), — рассказали в ФСБ.

По версии следствия, мужчина является сторонником одной из украинских националистических организаций, представителям которой и передавал сведения. Кроме того, установлено, что с января по декабрь 2023 года он перечислял деньги вооруженным формированиям Украины. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее за госизмену мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Житель Сахалина 1980 года рождения работал на спецслужбы Украины и готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса.

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