Поэтессу Новак арестовали за сотрудничество с иностранным государством

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Лефортовский суд Москвы арестовал поэтессу из Читы Нику Новак за сотрудничество с иностранным государством, сообщила ТАСС пресс-служба суда. Там отметили, что девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в один месяц и 30 дней, то есть до 24 февраля 2024 года. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследованием уголовного дела поэтессы занимается ФСБ России. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Новак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ранее Пятый апелляционный суд Новосибирска отменил приговор Алтайского краевого суда жительнице Барнаула Татьяне Солнцевой в рамках дела о «сотрудничестве с иностранной организацией». Решение принято в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

До этого Алтайский краевой суд признал Солнцеву виновной по статье о «сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе». Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. В ФСБ считают, что иностранная организация поручила Солнцевой задачу по поиску человека, который готов совершить некие радикальные действия.