Россиянина осудили за подготовку диверсии на объекте ТЭК Жителя Сахалинской области приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку диверсии

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Сахалинский областной суд вынес приговор по делу мужчины 1980 года рождения, обвинявшегося в государственной измене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. По данным ведомства, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за работу на спецслужбы Украины.

Решением суда [обвиняемому] назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Следствие установило, что мужчина планировал диверсию по заданию, полученному от одной из украинских спецслужб. Однако ему не удалось совершить задуманное, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска в его квартире были обнаружены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, соответствующие компоненты, а также средства связи с экстремистским контентом. Также была найдена переписка мужчины с украинским координатором.

Как сообщалось ранее, Хабаровский краевой суд осудил местного жителя на девять лет и шесть месяцев строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. По данным ФСБ России, мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о расположении объектов Вооруженных сил РФ на территории региона.