Жителя Хабаровска осудили на 9,5 лет строгого режима за госизмену Россиянина осудили на 9,5 лет за попытку сдать Украине места дислокации ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский краевой суд осудил местного жителя на девять лет и шесть месяцев строгого режима за госизмену в форме шпионажа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управления ФСБ России. Отмечается, что мужчина намеревался передать Министерству обороны (МО) Украины данные о расположении российских военных объектов на территории края.

Хабаровский краевой суд <...> назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, осужденный связался с представителем Главного управления разведки МО Украины в Интернете. Сведения, которые он планировал передать, могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Ранее управление ФСБ в Ростовской области задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже за ВС России. 40-летний мужчина собирал и передавал украинской разведке сведения о местах дислокации подразделений российских военных. Эту информацию Вооруженные силы Украины могли использовать для атаки на позиции российской армии.