В Ростовской области поймали украинского шпиона ФСБ Ростовской области задержала гражданина Украины за шпионаж за ВС России

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Федеральная служба безопасности в Ростовской области задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже за ВС России, сообщили Lenta.ru в пресс-службе регионального УФСБ. По информации ведомства, 40-летний мужчина собирал и передавал украинской разведке сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ.

В УФСБ уточнили, что задержанный передавал данные через мессенджеры. Ведомство полагает, что эту информацию Вооруженные силы Украины могли использовать для атаки на позиции российской армии. У мужчины изъяли все средства связи, которыми он пользовался для общения со спецслужбами Украины.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму законспирированную сеть агентов спецслужб Украины, созданную под контролем кураторов Запада. По данным силовиков, злоумышленники планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера республиканского парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко и других лиц. Кроме того, они готовили подрывы на железной дороге, электроподстанциях и иных объектах.

Обнаружены 15 схронов, из которых изъяты 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 кг взрывчатки. Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к ряду уже совершенных на полуострове диверсий.