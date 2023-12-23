Следователь ФСБ рассказал, в чем конкретно признали виновным Сафронова ФСБ: Иван Сафронов передавал секретные данные немецкой и чешской разведкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Сафронов

Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, передавал для разведки Германии секретные данные по операции в Сирии, рассказал следователь ФСБ Александр Чабан в специальном репортаже на «Россия 24». По данным ФСБ, Сафронов также передавал информацию гражданину Чехии, которого спецслужбы России считают сотрудником чешской разведки. Среди передаваемых сведений были данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.

Важно было понять, в каком состоянии [российские] спутники сейчас. Спутник — это достаточно сложное техническое устройство, которое требует определенного обслуживания. Есть у этих спутников период, когда они проходят летно-космические испытания — тогда они фактически не по полной программе работают, — рассказал Чабан.

Следователь пояснил, что речь идет о военных спутниках, которые имели значение для разведывательного управления Генерального штаба.

12 сентября сторонники Сафронова сообщили, что мужчину перевели из ИК-7 в селе Арейском в туберкулезную больницу № 1, где он ждет распределения в новую колонию. Общественники рассказали, что в этот день Сафронова вывезли в транзитно-пересыльный пункт, а дальше его и остальных заключенных колонии должны были этапировать в ИК-15 в Норильске, но журналиста отправили в больницу. В учреждении у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию. 26 сентября ФСИН сообщила, что Сафронов находится в одной из колоний Красноярского края.