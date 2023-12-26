Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии Аксенов сообщил о вражеской атаке и пожаре в районе Феодосии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава республики Крым Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. По его словам, на текущий момент детонация прекратилась, а пожар удалось локализовать. Минобороны РФ не прокомментировало информацию.

Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, — написал Аксенов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в районе порта в Феодосии звучат взрывы, по предварительным данным, сработала система ПВО. Как уточняет Mash, местные жители пожаловались на громкие хлопки, некоторые граждане заметили дым над портом. Согласно информации Telegram-канала, в жилых домах дрожали стекла. Движение по Крымскому мосту было перекрыто, однако позднее его возобновили. Министерство обороны России еще не прокомментировало информацию.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне опасности.