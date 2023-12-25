В РФ разработали улучшенный снаряд «Краснополь»: применяется ли в зоне СВО В России разработали новый высокоточный боеприпас на основе «Краснополя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпас «Краснополь»

Представитель АО «КБП» холдинга «Высокоточные комплексы», водящего в госкорпорацию «Ростех», Александр Шигин рассказал о модернизации боеприпаса «Краснополь» в эфире программы «Военная приемка». Что об этом известно?

Что сказал Шигин о новом боеприпасе

По словам представителя АО «КБП», модернизированный снаряд позволит военнослужащим ВС РФ наносить удары на более длинное расстояние.

«Развитие снаряда „Краснополь“ в новой линейке боеприпасов позволит вести обстрелы на других дальностях и большим могуществом. Об этих боеприпасах вы узнаете после их принятия на вооружение. Говорить об этом пока рано», — сказал Шигин.

По его словам, усовершенствованные высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь» в настоящее время уже поступают военнослужащим и успешно применяются бойцами ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Как «Краснополь» используют российские бойцы в зоне СВО

8 ноября в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские войска начали применять в зоне СВО управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда „Краснополь“ успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали в холдинге.

Отмечалось, что конструкторы модернизировали артиллерийский боеприпас, улучшив его характеристики, однако более конкретная информация не раскрывается из соображений безопасности.

3 декабря Telegram-канал RT опубликовал видеозапись, как российские артиллеристы нанесли удар по патрулю ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском с применением боеприпаса «Краснополь».

«Группа противника рядом с позициями была сразу замечена наблюдателями ВС РФ, почти сразу по бойцам ВСУ нанесли точный удар», — говорилось в публикации.

1 августа в Telegram-канале РИА Новости опубликовали видео, как российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом «Краснополь» на Запорожском направлении.

На опубликованных кадрах видно, как танк противника взрывается после прямого попадания.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что про снаряд «Краснополь» говорят военные эксперты

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что высокоточные снаряды «Краснополь» практически невозможно сбить, потому что их скорость выше, чем у обычных ракет.

«Снаряд „Краснополь“ может поражать батареи, даже танки противника, пункты управления, радиолокационные станции, склады с боеприпасами. <...> Снаряды есть как калибра 122 мм, так и 152 мм. Сбить их невозможно, скорость таких снарядов намного выше, чем у обычных ракет», — пояснил эксперт.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, высокоточные снаряды «Краснополь» необходимы российской армии для поражения артиллерийских установок, в том числе поставляемых ВСУ западными странам.

«Модернизированный снаряд „Краснополь“ должен помочь решить задачу по ликвидации артустановок, которые находятся на большой дальности от линии соприкосновения. Например, он может прекрасно бороться с такими установками, как американские M777, а также с французскими Caesar и с прочей аналогичной дальнобойной техникой», — сказал Дандыкин в комментарии NEWS.ru.

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