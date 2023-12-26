«Точно не победим»: разведчик ВСУ раскрыл главную проблему Украины Разведчик ВСУ: Киев не победит из-за низкого уровня подготовки мобилизованных

Фото: МО Украины

Украина не одержит победу из-за плохой подготовки мобилизованных, заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС» разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек». По его словам, военные ВСУ не отличаются хорошей физической формой, что сказывается на ведении боя.

Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли <...>. Но так мы точно не победим, — пожаловался разведчик.

Качество человеческого ресурса падает, поскольку украинские военкомы забирают больных мужчин, пояснил собеседник канала. А солдаты, которые изначально были сильны и здоровы, получают ранения, после которых уже не могут эффективно вести боевые действия, заключил разведчик.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, согласно которому граждане Украины с инвалидностью и ухаживающие за инвалидами по согласию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. Уточняется, что освобождение от военной службы во время всеобщей мобилизации получают граждане I и II групп инвалидности. Также в законопроекте перечислены категории женщин, не подлежащих призыву: среди них беременные, имеющие детей до трех лет или ухаживающие за детьми до шести лет по медицинским показаниям.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что власти Украины массово толкают собственный народ в могилы. Таким образом журналист прокомментировал планы Киева мобилизовать еще 500 тысяч человек. По словам военкора, России остается просто ждать, когда бойцы ВСУ явятся «на сеанс коллективной эвтаназии».