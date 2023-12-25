«Сеанс коллективной эвтаназии»: военкор о мобилизации на Украине Сладков усомнился в эффективности мобилизации на Украине

Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины массово толкают собственный народ в могилы, написал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал планы Киева мобилизовать еще 500 тысяч человек. По словам военкора, России остается просто ждать, когда бойцы ВСУ придут «на сеанс коллективной эвтаназии».

То есть в Киеве хотят набрать людей, подготовить, вооружить и отправить пробиваться к Крыму?! Так это ж толкать народ в могилы в массовом порядке. Нам остается потихонечку поддавливать, то на Херсон, то на Харьков, и ждать, когда противник опять отправится к нам на сеанс коллективной эвтаназии. Что ж они там с людьми делают? — написал Сладков.

Ранее министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация на Украине возможна лишь после окончания конфликта. По его словам, Киев уже работает над тем, чтобы решить запросы военных, уставших от долгого нахождения на фронте. При этом он добавил, что руководству страны необходимо донести до населения то, что служение Родине — это честь, а не наказание.

Умеров также подтвердил, что Киев рассматривает возможность расширения границ призыва. В частности, речь идет о понижении нижней планки призывного возраста до 25 лет.