Два жителя Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ Гладков: двое мужчин пострадали при обстреле Марьино со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину хутора Марьино Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате атаки два местных жителя получили ранения. Они были доставлены в больницу с минно-взрывными и осколочными травмами.

Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, — сообщил Гладков.

Врачи продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь, уточнил губернатор. В настоящий момент их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Горловке женщина закрыла собой детей во время обстрела со стороны украинской армии. По его словам, жительница получила ранение в сердце, спасти ее не удалось. Военкор добавил, что украинская армия вела огонь из 155-мм артиллерии и РСЗО. Всего ВСУ выпустили по городу семь ракет.