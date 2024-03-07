ВСУ готовятся к контрударам: новости СВО на утро 7 марта

Фото: МО Украины

Возможное новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет для них «суицидальным», заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, жизнь ничему не учит командование украинской армии.

В итоге, как считает депутат, военная операция закончится криками и воплями: «А нас за что?» Так политик прокомментировал новость о том, что ВСУ готовятся к контрударным действиям в 2024 году.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 6 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Два дрона ВСУ уничтожены под Брянском

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. На месте происшествия работали экстренные службы. Пострадавших среди местных жителей и разрушений инфраструктуры нет, подчеркнул Богомаз.

ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Тульской области, сообщила пресс-служба Министерства безопасности региона. Там уточнили, что на место уже выехали экстренные службы.

Бойцы ВСУ прячутся в жилых домах в Часовом Яре

Американский телеканал CNN представил правдивый репортаж о ситуации в Часовом Яре, где бойцы Вооруженных сил Украины используют в качестве укрытий дома мирных жителей, написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter (X). По его словам, местное население ждет прихода российских военных.

В сюжете корреспонденты CNN пообщались с двумя жителями Часова Яра. По словам героев репортажа, украинские военные прячутся у них за спинами и не реагируют на просьбы уехать. После разговора с местными журналисты пришли к выводу, что они «нормально относятся к возможному приходу России».

Фото: МО Украины

На Западе озвучили судьбу Одессы

Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano. Авторы материала отметили, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, особенно после перехода Авдеевки под контроль России.

Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Он заверил, что Москва не оставит в покое тех, кто это сделал.

Также Путин высказался о ситуации в Донбассе. По его словам, жители региона ждали, когда Россия поможет им. Москва не могла не помочь своим людям, проживающим недалеко от национальных границ, подчеркнул политик.

В США нашли источник денег для Украины

Белый дом изучает возможность привлечь $200 млн из средств Пентагона на помощь Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти деньги могут быть направлены на закупку вооружений и снарядов. Окончательное решение еще не принято.

В Венгрии оценили решение Шольца не отправлять на Украину Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять Киеву ракеты Taurus, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, то, что говорит канцлер, куда важнее того, что «якобы говорят некоторые военные».

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