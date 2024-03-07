Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano. Авторы материала отметили, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, особенно после перехода Авдеевки под контроль России.

В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024-м есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу. ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО, — написали аналитики.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что для защиты Крымского моста и Черноморского флота Вооруженные силы РФ должны взять под контроль Одессу и ряд других городов на юге Украины. По его словам, ВСУ своими атаками помогают НАТО прощупывать оборону. Также Дандыкин уверен, что для защиты нужно применять в Черном море гидроакустические буи, а также усилить противовоздушную оборону в районе.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с утверждением президента Владимира Путина о границах России, которые нигде не заканчиваются. Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России, все попытки отрезать их обречены, концепция «Украина не Россия» должна исчезнуть навсегда, подчеркнул он.

 

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ