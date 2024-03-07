«В клочья»: на Западе озвучили судьбу Одессы Fatto Quotidiano: Киев может потерять контроль над Одессой в 2024 году

Фото: Минобороны РФ

Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano. Авторы материала отметили, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, особенно после перехода Авдеевки под контроль России.

В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024-м есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу. ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО, — написали аналитики.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что для защиты Крымского моста и Черноморского флота Вооруженные силы РФ должны взять под контроль Одессу и ряд других городов на юге Украины. По его словам, ВСУ своими атаками помогают НАТО прощупывать оборону. Также Дандыкин уверен, что для защиты нужно применять в Черном море гидроакустические буи, а также усилить противовоздушную оборону в районе.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с утверждением президента Владимира Путина о границах России, которые нигде не заканчиваются. Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России, все попытки отрезать их обречены, концепция «Украина не Россия» должна исчезнуть навсегда, подчеркнул он.