Два украинских дрона были уничтожены над российским регионом Богомаз: над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

Фото: МО Украины

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Минобороны РФ информацию об атаке не подтверждало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, — сообщил глава Брянской области.

На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших среди местных жителей и разрушений инфраструктуры нет, подчеркнул Богомаз.



В понедельник губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района. За час до этого в регионе произошел еще один инцидент — украинская армия атаковала поселок Суземка. По словам главы области, два человека получили легкие ранения. При ударе ВСУ был частично поврежден один жилой дом, а также нарушено энергоснабжение, констатировал он.

До этого в Курской области поселок Теткино в Глушковском районе подвергся новому обстрелу со стороны украинской армии. Как передал губернатор Роман Старовойт, ударом дрона был поврежден автомобиль. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано, добавил глава региона.