В США нашли источник средств для Украины Белый дом хочет забрать $200 млн у Пентагона для Украины

Фото: МО Украины

Белый дом изучает возможность привлечь $200 млн из средств Пентагона на помощь Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти деньги могут быть направлены на закупку вооружений и снарядов. Окончательное решение еще не принято.

Возможное финансирование ничтожно мало по сравнению с более чем $61 млрд помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать конгресс, — отметили авторы материала.

Ранее стало известно, что законопроект, предусматривающий выделение Украине $60 млрд, может быть рассмотрен палатой представителей уже в марте-апреле. В этом случае Конгресс США осенью его согласует, считают инсайдеры CNN. При этом спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее уже «сорвал» два голосования по этому пакету помощи Киеву. Он потребовал дополнительно проработать два представленных ему двухпартийных проекта, и именно эти документы после внесения изменений могут быть рассмотрены в ближайшие месяцы.

До этого американский президент Джо Байден признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, заверил политик.