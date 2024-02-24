«Часы тикают»: Байден признал, что Россия продвигается вглубь Украины Байден заявил о фазе активного наступления России на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны, заявил президент США Джо Байден. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. По его словам, если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, передает Белый дом.

Время идет. Часы тикают. Гибнут храбрые украинские солдаты и мирные жители. <...> Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории, — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. Байден объявил, что США приняли более 500 ограничений в отношении РФ из-за ситуации на Украине, экспортные рестрикции затронули около 100 юридических лиц. В их числе различные предприятия, которые, как выразился американский президент, тайно помогали «российской военной машине».

Новые санкции в отношении России вряд ли окажут значительное негативное влияние на российскую экономику, считают авторы The Washington Post. По их мнению, несмотря на заверения главы Белого дома о «сокрушительном» для России эффекте рестрикций, ее экономика в 2024 году, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики Франции, Великобритании и Германии.