Путин объяснил, почему Россия встала на защиту Донбасса Путин заявил, что жители Донбасса ждали помощи со стороны России

Фото: kremlin.ru

Жители Донбасса ждали, когда Россия поможет им, сообщил президент РФ Владимир Путин во время диалога с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Москва, по его словам, не могла не помочь своим людям, проживающим недалеко от национальных границ.

Почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей? Причем не где-то за тысячи километров от своих национальных границ, а прямо у себя рядом, под носом. Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи, — заявил глава государства.

До этого Путин отметил, что воссоединение русских и украинцев на духовном уровне произойдет рано или поздно. Для этого, по его словам, необходимо искоренить самые отвратительные проявления радикального национализма. Глава государства назвал их ядом, отравляющим жизнь многих народов.

Кроме этого, российский лидер описал происходящее на Украине для России как вопрос жизни и смерти. Ситуация в зоне конфликта для Москвы имеет судьбоносный характер, подчеркнул президент, который трудно понять странам Запада. В частности, Соединенным Штатам, история которых насчитывает всего три столетия, уточнил Путин.

В феврале американский журналист Такер Карлсон, которого после беседы с главой РФ спросили, почему он не задал ему вопрос о вводе российских войск на Украину, заявил, что начал с этой темы, но президент вместо этого «прочитал ему 30-минутную лекцию о Екатерине Великой и Древней Руси».