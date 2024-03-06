Путин рассказал о перспективах воссоединения русских и украинцев Путин назвал неизбежным духовное воссоединение русских и украинцев

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Владимир Путин

Воссоединение русских и украинцев на духовном уровне произойдет рано или поздно, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, для этого необходимо искоренить самые отвратительные проявления радикального национализма.

Уверен, что рано или поздно воссоединение [русских и украинцев], во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно <...>. А мешают этому самые отвратительные проявления [радикального] национализма. Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине, — сказал глава государства.

Ранее Путин напомнил о планах по денацификации Украины, объяснив, что она подразумевает запрет «всяческих неонацистских движений». Он также сообщил о том, что в начале СВО страны Запада просили Москву отвести войска от Киева, а когда эта просьба была выполнена, они «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное противостояние.

До этого Путин назвал происходящее на Украине для России вопросом жизни и смерти. Ситуация в зоне конфликта для России имеет судьбоносный характер, подчеркнул глава государства, который трудно понять странам Запада. В частности, Штатам, история которых насчитывает всего три столетия.